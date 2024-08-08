 
الخميس 2024-08-08 08:15 م
 
 

حادث سير بين 7 مركبات في عمان

ادارة السير
ادارة السير المركزية




 

الخميس، 08-08-2024 06:02 م
الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير المركزية ان حادث سير وقع بين 7 مركبات للسير القادم من مسجد ابو عيشة باتجاه المطار .

واكدت ادارة السير المركزية ان الحادث تسبب في كثافة مرورية وبوشر العمل على رفع اثر الحادث . 
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