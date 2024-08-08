حادث سير بين 7 مركبات في عمان

06:02 م

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الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير المركزية ان حادث سير وقع بين 7 مركبات للسير القادم من مسجد ابو عيشة باتجاه المطار .



واكدت ادارة السير المركزية ان الحادث تسبب في كثافة مرورية وبوشر العمل على رفع اثر الحادث .