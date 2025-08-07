حريق مركبة يتسبب في أزمة سير بشارع الصناعة باتجاه خلدا

وأضاف خلال التقرير المروري أنه تم التعامل مع حادث بعد جسر أبو نصير، نتج عنه إصابتان، وتم رفع الإعاقة عن حرم الشارع العام.
أيضًا تم ضبط أحد سائقي الدراجات لأنه غير مرخص قانونًا، حيث تم ضبطه وضبط دراجته وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
-
أخبار متعلقة
-
اصابات بحادث سير على طريق المفرق - الزرقاء
-
الذكور يستحوذون على غالبية فرص العمل بالقطاع السياحي
-
استحداث تخصص تكنولوجيا الطاقة الشمسية في كلية السلط التقنية
-
تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم
-
طلبة التوجيهي جيل 2008 يختتمون اليوم امتحاناتهم
-
إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليوم
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات
-
ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني