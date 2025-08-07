الخميس 2025-08-07 10:46 ص
 

حريق مركبة يتسبب في أزمة سير بشارع الصناعة باتجاه خلدا

ادارة السير
إدارة السير
 
الخميس، 07-08-2025 10:09 ص
الوكيل الإخباري-    قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حريق بمركبة بعد إشارات الصناعة باتجاه خلدا، دون إصابات، وتسببت فقط في أثر مروري.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري أنه تم التعامل مع حادث بعد جسر أبو نصير، نتج عنه إصابتان، وتم رفع الإعاقة عن حرم الشارع العام.

أيضًا تم ضبط أحد سائقي الدراجات لأنه غير مرخص قانونًا، حيث تم ضبطه وضبط دراجته وإجراء المقتضى القانوني اللازم.
 
 
