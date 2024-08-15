حزن يعم جامعة اليرموك بعد وفاة الطالبة سمية بيوم تخرجها

10:37 ص

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على جامعة اليرموك بعد وفاة الطالبة سمية أبو نعاج بيوم تخرجها.



ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الطالبة سمية توفيت بيوم تخرجها من كلية الصيدلة إثر مضاعفات إصابتها بالسرطان .



واستذكرت جامعة اليرموك الطالبة المرحومة التي توفيت أمس الاربعاء في يوم تخرجها من كلية الصيدلة بعرض صورة لها بحفل التخرج.



وتداول رواد مواقع التواصل صور الشابة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.