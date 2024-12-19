حسام العفوري يحاضر عن اليوم العالمي للغة العربية برابطة الكتاب

الوكيل الإخباري - سلط الباحث الدكتور حسام العفوري، الضوء على آلية تشكل الجذور الثلاثية في اللغة العربية، في المحاضرة التي ألقاها مساء أمس الأربعاء في مقر رابطة الكتاب الأردنيين، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بتنظيم من "جمعية الثقافة الفلسفية"، بحضور جمع من المهتمين والأكاديميين.

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وقال العفوري، في المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الفلسفية، الدكتور أحمد ماضي، إن المتأمل في المعاجم العربية، يجد أنها تحوي ألفاظاً ترجمها المعجميون حسب المعاني والمشاعر التي تدور بداخلهم، بناء على العلم المكتسب، واستعمال الفكر والرأي؛ لأن الألفاظ هي أوعية المعاني والخازن لها، وما يصدر عنها من صور ذهنية تلتقي بأصول أصواتها الثنائية المجردة أو المضعفة، وكذلك أصواتها الثلاثية، سواء أكانت حسية، أم معنوية.