 
الخميس 2024-12-19 11:35 ص
 

حسام العفوري يحاضر عن اليوم العالمي للغة العربية برابطة الكتاب

ا
جانب من المحاضرة
الخميس، 19-12-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري - سلط الباحث الدكتور حسام العفوري، الضوء على آلية تشكل الجذور الثلاثية في اللغة العربية، في المحاضرة التي ألقاها مساء أمس الأربعاء في مقر رابطة الكتاب الأردنيين، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بتنظيم من "جمعية الثقافة الفلسفية"، بحضور جمع من المهتمين والأكاديميين.

اضافة اعلان


وقال العفوري، في المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الفلسفية، الدكتور أحمد ماضي، إن المتأمل في المعاجم العربية، يجد أنها تحوي ألفاظاً ترجمها المعجميون حسب المعاني والمشاعر التي تدور بداخلهم، بناء على العلم المكتسب، واستعمال الفكر والرأي؛ لأن الألفاظ هي أوعية المعاني والخازن لها، وما يصدر عنها من صور ذهنية تلتقي بأصول أصواتها الثنائية المجردة أو المضعفة، وكذلك أصواتها الثلاثية، سواء أكانت حسية، أم معنوية.


وبين ان الناظر إلى الألفاظ العربية، سيجدها تخبره عن نفسها، وتشهده على ذلك بأدق تفاصيلها، موضحاً: "في طريقة الكشف عن دلالات الألفاظ، نحن بحاجة إلى حفظ الألفاظ الثنائية، كيلا نحتاج إلى معجم أو قاموس يدلنا على معناها؛ وهذه الطريقة عبارة عن تركيب مصفوفة خوارزمية صوتية في أذهاننا تألف لنا الأصوات اللغوية في أي لفظ كان، وتصيغ منها ألفاظاً مفصلة ذات معنى؛ سواء أكان المعنى ذات دلالة تعبر عن صوت حكاية أم صورة على هيئة ما أو شكل معين أو حال، أم حركة تعبر عن فعل مكنونٍ في اللفظ".

 
gnews

أحدث الأخبار

لقطة من الفيديو

فيديو منوع "الستائر" كما لم تراها من قبل !

لقطة من الفيديو

فيديو منوع كيف تميز الثوم "الضار" من الثوم الصحي ؟

ل

طب وصحة احذر- سوار ساعتك الذكية يحتوي على مادة خطيرة

ا

عربي ودولي بوتين يلخص نتائج العام ويجيب عن أسئلة الروس

لات

أخبار الشركات زين ترسل شاحنة مساعدات شتوية للأهل في قطاع غزة

54

منوعات جريمة هزت الجزائر..طعنوه وعذبوه ونشروا الفيديو على مواقع التواصل

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية تشارك بالتمرين الوطني درب الأمان 4

ا

عربي ودولي "الحوثيون": عازمون على تصعيد هجماتنا ضد إسرائيل



 




الأكثر مشاهدة