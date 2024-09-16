حسان يبدأ مشاوراته الحكومية مع الأحزاب.. والبطاينة: لم نرشح وزراء

الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسان مشاوراته من اجل تشكيل حكومته، عقب ساعات من تكليفه بتشكيلها من جلالة الملك عبدالله الثاني.

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حسان بدأ مشاوراته من حزب ارادة ممثلا بأمين عام الحزب نضال البطاينة، وسيتبقي عددا من الأحزاب لاحقا.

البطاينة عقب اللقاء ذكر عبر حساب الحزب في "فيسبوك" ان الاجتماع كان ايجابيا وتشاوريا، ولم يطلب منه ترشيح وزراء حاليا ولكن هذا سيحدث في مراحل مقبلة.



وتابع: "من باب الشفافية التي تعودنا عليها، تشرفت بالإجتماع قبل قليل مع دولة رئيس الوزراء المكلف بناء على طلبه وذلك للتشاور بخصوص المرحلة المقبلة مع الأحزاب، وتحدثنا مليا بخصوص برنامج حزبكم إرادة وإنجازه وكان الإجتماع ايجابي".