حسان يبدأ مشاوراته الحكومية مع الأحزاب.. والبطاينة: لم نرشح وزراء

وتابع: "من باب الشفافية التي تعودنا عليها، تشرفت بالإجتماع قبل قليل مع دولة رئيس الوزراء المكلف بناء على طلبه وذلك للتشاور بخصوص المرحلة المقبلة مع الأحزاب، وتحدثنا مليا بخصوص برنامج حزبكم إرادة وإنجازه وكان الإجتماع ايجابي".
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