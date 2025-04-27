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"حسين ورجوة" توأمان أردنيان تيمناً بالأمير والأميرة - صورة

سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين
سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين
 
الأحد، 27-04-2025 10:23 ص
الوكيل الإخباري- في لفتة تعكس الحب والاحترام الكبير للعائلة المالكة، اختار المهندس عبدالله حسين العزة، المقيم في عمان، أن يسمي توأمه الجديد "حسين" و"رجوة"، تيمناً بسمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.اضافة اعلان


وفي حديث مع "الوكيل الإخباري"، عبّر المهندس العزة عن سعادته الغامرة بقدوم توأميه، مؤكدًا أن هذا الخبر السار جاء بعد زواجه في شهر اب الماضي، حيث شاءت الأقدار أن يُرزق بتوأم اختار لهما اسمين يحمل طابعاً خاصاً في قلبه وقلب عائلته.

وقال العزة بكلمات مؤثرة: "توأمي العزيزين حسين ورجوة، أسأل الله أن يُنبتكم نباتًا حسنًا، ويجعلكم من عباد الله الصالحين، وأن يقرّ بكما أعيننا ويجعلكما من السعداء في الدنيا والآخرة".

وأضاف المهندس العزة أن اختيار الأسماء لم يكن إلا تعبيرًا عن تقديره وحبه للعائلة المالكة، التي تمثل له ولعائلته مصدر إلهام وفخر دائم.


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