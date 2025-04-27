"حسين ورجوة" توأمان أردنيان تيمناً بالأمير والأميرة - صورة

وفي حديث مع "الوكيل الإخباري"، عبّر المهندس العزة عن سعادته الغامرة بقدوم توأميه، مؤكدًا أن هذا الخبر السار جاء بعد زواجه في شهر اب الماضي، حيث شاءت الأقدار أن يُرزق بتوأم اختار لهما اسمين يحمل طابعاً خاصاً في قلبه وقلب عائلته.
وقال العزة بكلمات مؤثرة: "توأمي العزيزين حسين ورجوة، أسأل الله أن يُنبتكم نباتًا حسنًا، ويجعلكم من عباد الله الصالحين، وأن يقرّ بكما أعيننا ويجعلكما من السعداء في الدنيا والآخرة".
وأضاف المهندس العزة أن اختيار الأسماء لم يكن إلا تعبيرًا عن تقديره وحبه للعائلة المالكة، التي تمثل له ولعائلته مصدر إلهام وفخر دائم.
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