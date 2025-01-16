حوارية في الطفيلة حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء في العمل

الوكيل الإخباري- نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني من خلال فريق المتطوعات بمشروع "صوت" في إقليم الجنوب، ندوة حوارية حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء والفتيات في الحصول على فرص عمل، كما نص عليها قانون العمل الأردني في المادة الرابعة.

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