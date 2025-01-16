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حوارية في الطفيلة حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء في العمل

الطفيلة
الطفيلة
الخميس، 16-01-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-  نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني من خلال فريق المتطوعات بمشروع "صوت" في إقليم الجنوب، ندوة حوارية حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء والفتيات في الحصول على فرص عمل، كما نص عليها قانون العمل الأردني في المادة الرابعة.

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وعقدت الندوة في قاعة بلدية الطفيلة الكبرى مع أصحاب العلاقة وصناع القرار ضمن محاور تتعلق بذوي الإعاقة من النساء والفتيات، بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في بلدية الطفيلة، ضمن حملات وأنشطة كسب التأييد التي ينفذها مشروع "صوت".

 
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