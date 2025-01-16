حوارية في الطفيلة حول حقوق ذوي الإعاقة من النساء في العمل

وعقدت الندوة في قاعة بلدية الطفيلة الكبرى مع أصحاب العلاقة وصناع القرار ضمن محاور تتعلق بذوي الإعاقة من النساء والفتيات، بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في بلدية الطفيلة، ضمن حملات وأنشطة كسب التأييد التي ينفذها مشروع "صوت".
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