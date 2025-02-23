حوافز شهرية وشهادات معتمدة.. سجل الآن بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، واستقبال طلبات التسجيل للدفعة 32.

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ويحصل كل ملتحق بمعاهد الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب على تدريب مجاني 100%، بالإضافة إلى حوافز شهرية، ولباس مهني خلال مراحل التدريب المختلفة، إلى جانب شهادة كفاءة مهنية صادرة عن الشركة، وشهادة مزاولة مهنة صادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

للتسجيل عبر الرابط التالي: