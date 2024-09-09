خسوف جزئي للقمر يشاهد من سماء الأردن في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- قال زميل الجمعية الفلكية البريطانية الفلكي عماد مجاهد، إن سماء المملكة والعالم العربي ستشهد يوم الأربعاء 18 أيلول الحالي، خسوفا جزئيا للقمر هو الأخير في العام الحالي.

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وأكد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه وفقا للحسابات الفلكية، يبدأ الخسوف في تمام الساعة 5 و 13 دقيقة فجرا، حيث يبدأ ظل الأرض بالزحف على الطرف الشرقي من قرص القمر، ثم ينتصف الخسوف، وهي ساعة ذروة الخسوف في تمام الساعة 5و 45 دقيقة، ويكون حوالي 8 بالمئة فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض، ومن ثم يخرج القمر من الظل، أي ينتهي الخسوف في تمام الساعة 6 و 16 دقيقة صباحا، موضحا أن الخسوف بجميع مراحله يشاهد في سماء غرب آسيا والخليج العربي والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.



وأشار الى ان الخسوف يشاهد في المراحل الأولى في الخليج العربي ومناطق في غرب آسيا بينما يشاهد عند غروبه فجرا في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وأوروبا بينما يشاهد بجميع مراحله من البداية وحتى النهاية في غرب إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وأميركا الجنوبية بينما يشاهد في المراحل النهائية من الخسوف عند شروق القمر في أميركا الشمالية وكندا.



وبين مجاهد، أن مدة خسوف القمر الجزئي تستغرق ساعة واحدة ودقيقتين و47 ثانية.