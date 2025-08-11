خطوات عملية للحد من مخاطر نقل المواد الخطرة في الأردن

وأكد الفراية أن هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف عمليًا على المستجدات المتعلقة بتعزيز منظومة أمن وسلامة نقل المواد الخطرة في المملكة وتقييمها.
كما أشاد الوزير الفراية بمستوى التقدم في منهجية التعامل مع المواد الخطرة، مركّزًا على أهمية الفحص الحقيقي للإجراءات المعتمدة بالتعامل مع هذه المواد في كافة مراحلها وبمختلف تفاصيلها، وضرورة توافر الشروط والمتطلبات اللازمة بدقة، والتحقق من سلامة هذه الإجراءات ومواكبتها للمستجدات.
وفي هذا السياق، شدّد الفراية على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة الأمن والسلامة العامة المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة بجميع جوانبها، وتفهّم كل جهة لدورها الرقابي وتنفيذه فعليًا على أكمل وجه، ومعالجة أي ثغرات تظهر أثناء ذلك، بما يعزّز الطمأنينة تجاه مستوى السلامة العامة في التعامل مع هذه المواد والحد من مخاطرها.
واستمع الفراية إلى إيجاز عن منهجية التعامل مع المواد الخطرة وآلية معالجة الملاحظات المتعلقة بها بالتعاون مع الجهات الشريكة، مع الإشارة إلى الإطار القانوني الذي يحكم التعامل مع هذه المواد، وفق سياق يهدف إلى توحيد المرجعيات المعنية بالتعامل مع المواد الخطرة وتجويد إجراءاتها.
-
