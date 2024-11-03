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دائرة الشؤون الفلسطينية والأونروا تبحثان احتياجات مخيمات اللاجئين

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أرشيفية
الأحد، 03-11-2024 03:48 م

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع مدير عمليات الأونروا في الأردن أولاف بيكر، أبرز احتياجات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجههم.

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وأكد خرفان في بيان اليوم الأحد، ضرورة زيادة عدد عاملي النظافة في المخيمات، وأهمية الزيارات الميدانية المشتركة للمخيمات ولقاء رؤساء لجانها للوقوف على متطلبات أبناء المخيمات وحل مشاكلهم.


وقال: "إن الأونروا تتعرض لحملة استهداف ممنهجة واغتيال سياسي، وهذه الإجراءات الإسرائيلية باطلة هدفها القضاء على الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية".


‏وبين خرفان أن قرار الكنيسة الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.


وثمن خرفان جهود الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم التحديات التي تعرقل عملها، مؤكدا استمرارية الحكومة في دعم الأونروا على المستويين الإقليمي والدولي.


من جهته، ثمن بيكر جهود الحكومة الأردنية في دعمها المستمر للأونروا وحشد الدعم الدولي لها، مشيرا إلى زيارة رئيس الوزراء لمخيم حطين والاطلاع على أبرز الاحتياجات والتحديات فيه.

 
gnews

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أخبار محلية دائرة الشؤون الفلسطينية والأونروا تبحثان احتياجات مخيمات اللاجئين



 


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