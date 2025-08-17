دورة عن "أساسيات لغة الإشارة" لموظفي مراكز الخدمات الحكومية

09:23 م

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية مراكز الخدمات الحكومية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دورة تدريبية حول "أساسيات لغة الإشارة".





وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، استهدفت الدورة موظفي قسم الاستقبال في مراكز الخدمات الحكومية؛ بهدف تعزيز قدراتهم في التواصل الفعّال مع المراجعين من فئة الصم والبكم.



وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات شاملة ومتساوية لجميع فئات المجتمع، والتأكيد على أن الخدمة المتميزة حق لكل مواطن.



وسعت الدورة إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية، من خلال تمكين الموظفين من مهارات تضمن سهولة التواصل وسلاسة تقديم المعاملات الرسمية.

