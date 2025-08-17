الأحد 2025-08-17 11:28 م
 

دورة عن "أساسيات لغة الإشارة" لموظفي مراكز الخدمات الحكومية

الأحد، 17-08-2025 09:23 م
الوكيل الإخباري-  بدأت مديرية مراكز الخدمات الحكومية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دورة تدريبية حول "أساسيات لغة الإشارة".اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، استهدفت الدورة موظفي قسم الاستقبال في مراكز الخدمات الحكومية؛ بهدف تعزيز قدراتهم في التواصل الفعّال مع المراجعين من فئة الصم والبكم.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات شاملة ومتساوية لجميع فئات المجتمع، والتأكيد على أن الخدمة المتميزة حق لكل مواطن.

وسعت الدورة إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية، من خلال تمكين الموظفين من مهارات تضمن سهولة التواصل وسلاسة تقديم المعاملات الرسمية.
 
 
