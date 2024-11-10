دورية سير تعثر على مبلغ مالي وتعيده إلى صاحبه

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بأن أحد الدوريات العاملة على الطريق الصحراوي وجدت أمس السبت مبلغاًَ مالياً في الطريق العام ، حيث تبلغت الدورية بعد العثور على المبلغ بأن أحد المواطنين فقد مبلغاً من المال وقام بالتبليغ عن فقدانه لدى الأجهزة الأمنية . اضافة اعلان





وأفادت الإدارة عبر التقرير المروري اليومي بأنه وبعد التأكد من قيمة المبلغ ومكان فقدانه ، ستقوم بتسليم المبلغ للمواطن صباح اليوم الأحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات التي أكدت هوية صاحب المبلغ وقيمة المبلغ المفقود .