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دورية سير تعثر على مبلغ مالي وتعيده إلى صاحبه

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 10-11-2024 09:23 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة السير بأن أحد الدوريات العاملة على الطريق الصحراوي وجدت أمس السبت مبلغاًَ مالياً في الطريق العام ، حيث تبلغت الدورية بعد العثور على المبلغ بأن أحد المواطنين فقد مبلغاً من المال وقام بالتبليغ عن فقدانه لدى الأجهزة الأمنية .اضافة اعلان


وأفادت الإدارة عبر التقرير المروري اليومي بأنه وبعد التأكد من قيمة المبلغ ومكان فقدانه ، ستقوم بتسليم المبلغ للمواطن صباح اليوم الأحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات التي أكدت هوية صاحب المبلغ وقيمة المبلغ المفقود .

 
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