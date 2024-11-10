دورية سير تعثر على مبلغ مالي وتعيده إلى صاحبه

وأفادت الإدارة عبر التقرير المروري اليومي بأنه وبعد التأكد من قيمة المبلغ ومكان فقدانه ، ستقوم بتسليم المبلغ للمواطن صباح اليوم الأحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات التي أكدت هوية صاحب المبلغ وقيمة المبلغ المفقود .
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