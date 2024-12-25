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رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجموعة شعلة الأردن الكشفية وملتقى بناة المستقبل

العيسوي يلتقي ممثلين عن مجموعة شعلة الأردن الكشفية وملتقى بناة المستقبل
العيسوي يلتقي ممثلين عن مجموعة شعلة الأردن الكشفية وملتقى بناة المستقبل
الأربعاء، 25-12-2024 01:29 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء وفدين، يمثل الأول مجموعة شعلة الأردن الكشفية، فيما يمثل الوفد الثاني ملتقى بناة المستقبل، في لقاءين منفصلين.

وتناول العيسوي، خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، سياسيا وإنسانيا.

 وأكد العيسوي أن جلالة الملك  يواصل جهوده المكثفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.

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بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، التي شهدها الأردن، خلال عهد جلالة الملك، والتي سارت بالأردن نحو بر الأمن والأمان، رغم التحديات والظروف التي تشهدها المنطقة.

وأكدوا أن السياسة الحكيمة لجلالة الملك، جعلت من الأردن وطنا مستقرا، في ظل محيط ملتهب بالصراعات والنزاعات، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية في مختلف المجالات، أساسها وهدفها بناء الإنسان.


 وثمنوا مواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

 
gnews

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