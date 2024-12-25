رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجموعة شعلة الأردن الكشفية وملتقى بناة المستقبل

وتناول العيسوي، خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، سياسيا وإنسانيا.
وأكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل جهوده المكثفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.
وأكدوا أن السياسة الحكيمة لجلالة الملك، جعلت من الأردن وطنا مستقرا، في ظل محيط ملتهب بالصراعات والنزاعات، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية في مختلف المجالات، أساسها وهدفها بناء الإنسان.
وثمنوا مواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
-
أخبار متعلقة
-
20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس
-
281 مليون دينار .. ذمم مستحقة للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في 2023
-
"اليرموك" تُطلق موقعا إلكترونيا تجريبيا لاستقطاب الطلبة الدوليين
-
الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان
-
115.883 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم لفترات طويلة
-
مخالفات مالية كبيرة في الجامعة الهاشمية .. تفاصيل
-
اندلاع حريق في محل تجاري بعمان
-
17 ألفا و146 مخالفة على المركبات الحكومية العام الماضي