 
الخميس 2024-10-31 06:22 م
 

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الطعاني

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الطعاني
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الطعاني
الخميس، 31-10-2024 05:29 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من أبناء عشيرة الطعاني.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق الأشقاء في الضفة الغربية.

 وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان سباقا لدعم ومساندة قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يعتبرها قضيته المركزية وحلها العادل يشكل مصلحة أردنية عليا.

وأوضح العيسوي أن الموقف الأردني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كان واضحاً وقوياً ومباشراً، منطلقا من ثوابته التاريخية الراسخة، وهو ما جسده جلالة الملك عبدالله الثاني في حراكه الإقليمي والدولي المكثف والمتواصل على مختلف المستويات.

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من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك في جميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأنهم سيكونون، وجميع الأردنيين،  مدافعين عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وحماية منجزاته، ومواكبين للتطورات لتعزيز منعة الوطن وحماية المصالح الوطنية.

وقالوا "لا يمكننا، في ظل هذه الظروف الصعبة أن نخفي ما يترتب علينا من واجب وطني لحماية الجعرافيا الأردنية، ولن نتردد في تلبية النداء الهاشمي والمؤسسة العسكرية والأمنية للتصدي لكل التهديدات التي تستهدف الأردن".

 

 

 
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