رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من أكاديمية القادة الدولية

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدًا من أكاديمية القادة الدولية في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان عطا البلوي. اضافة اعلان





وخلال اللقاء، أكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يسير بثقة نحو التحديث والإصلاح، معتمدًا على وحدة الشعب الأردني وتعاونهم معًا.



وقال إن: "التحقيق أي تقدم يتطلب أن نكون جميعًا معًا، وبدون الوحدة، لا يمكننا البناء"، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات التعليمية في بناء جيل المستقبل.



كما أشار العيسوي إلى أهمية دور دائرة المخابرات العامة في حماية الوطن، وأوضح أن الشباب هم أساس المستقبل، وعلينا أن نحميهم من الأفكار السلبية التي قد تؤثر عليهم. وأضاف: "المعرفة والوعي هما أفضل حماية للشباب."



وتحدث العيسوي عن أهمية "يوم العلم"، قائلًا إن هذا اليوم هو تذكير لنا جميعًا برمز السيادة والكرامة الذي يمثل العلم الأردني.



كما لفت العيسوي إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل دعم القضية الفلسطينية ويسعى دائمًا للسلام وحل الدولتين، مع التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.



واختتم العيسوي حديثه بالتأكيد على أن الأردن سيظل قويًا، بفضل قيادة جلالة الملك والشعب الأردني، متمسكًا بقيمه الأصيلة، ويسير نحو المستقبل بثقة.



من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن دعمهم للقيادة الحكيمة لجلالة الملك، مؤكدين أنهم فخورون بمشاركة أفكارهم ورؤاهم في مسيرة الأردن نحو التقدم.



وأكد أعضاء هيئة إدارية وتدريسية في الأكاديمية أهمية الجهود التي يبذلها جلالة الملك لرفعة الأردن وصون أمنه واستقراره، وأنهم ومن خلال دورهم "سيكونون عند حسن القائد بهم"، مشيدين بمواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأشاروا إلى دورهم في تعزيز الوعي لدى الطلبة وترسيخ الثوابت الوطنية والتزامهم بالقيم والمبادئ الوطنية وتعزيز حسن المسؤولية لديهم، مبينين أنهم يحرصون على مشاركة طلبتهم في جميع المناسبات الوطنية.



وثمنوا جهود نشامى القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية ودورهم في حماية الوطن والذود عن حدوده والمحافظة على الأمن والاستقرار، والتصدي لكل من يحاول بث الفتنة بين أفراد المجتمع.



وفي مداخلة قصيرة، لكنها عميقة المعنى، عبر طلبة الوفد، باللغتين العربية والإنجليزية، عن حبهم للوطن وقيادته الهاشمية، وأن مواقف جلالة الملك مصدر فخر لهم ولجميع الأردنيين.

