الخميس 2025-11-27 11:39 ص
 

رئيس المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل

ت
جانب من الاجتماع
 
الخميس، 27-11-2025 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما يسهم في تعزيز الديمقراطية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

اضافة اعلان

 

 وقال الغزو خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2026 اليوم الخميس، إن المحكمة تسعى أيضا لتوسيع اختصاصاتها لتفسير القوانين بما أنها تملك حق تفسير نصوص الدستور على اعتبار أنها جهة محايدة.

 

وأضاف أن أي تعديل على الاختصاصات وتوسيع الصلاحيات يحتاج إلى تعديل دستوري.

 

وطالب الفزو بإيجاد مبنى جديد للمحكمة يليق بالدور والعمل الذي تقوم به، لافتا إلى أن المبنى الحالي كان في السابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمبنى الحالي هو عبارة عن مجمع سكني بالأساس ولا يلبي الطموح نظرا لنوعية العمل الملقى على عاتق المحكمة.

وبيّن أن عمل المحكمة يكمن في صلب عمله بكونه صمام أمان للدولة وحامي للدستور وحكم مستقل للفصل بين السلطات.

 

ودعا الغزو إلى زيادة موازنة المحكمة الدستورية التي تعتبر متواضعة حيث كانت قبل سنوات تقدر بنحو 3 ملايين دينار أما العام المقبل فهي لا تتجاوز 2.2 مليون دينار معظمها نفقات جارية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من حملة إزالة العشوائيات في البحر الميت.

أخبار محلية حملة شاملة لإزالة العشوائيات في البحر الميت

ت

أخبار محلية رئيس المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يتراجع متجها لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

المهندس هيثم القعقاع

أخبار محلية حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المهندس هيثم القعقاع

الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

أخبار محلية الخريشا تُتابع أعمال الصيانة والسلامة في مدرسة حسبان الثانوية للبنين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

شخص يجلس على الأريكة ويقوم بتدفئة يديه باستخدام مدفئة كهربائية

أخبار محلية المواصفات والمقاييس: تشديد الرقابة على المدافئ وأسطوانات الغاز

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس عودة الأمطار إلى المملكة بهذا الموعد



 
 





الأكثر مشاهدة