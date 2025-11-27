رئيس المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما يسهم في تعزيز الديمقراطية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال الغزو خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2026 اليوم الخميس، إن المحكمة تسعى أيضا لتوسيع اختصاصاتها لتفسير القوانين بما أنها تملك حق تفسير نصوص الدستور على اعتبار أنها جهة محايدة.

وأضاف أن أي تعديل على الاختصاصات وتوسيع الصلاحيات يحتاج إلى تعديل دستوري.

وطالب الفزو بإيجاد مبنى جديد للمحكمة يليق بالدور والعمل الذي تقوم به، لافتا إلى أن المبنى الحالي كان في السابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمبنى الحالي هو عبارة عن مجمع سكني بالأساس ولا يلبي الطموح نظرا لنوعية العمل الملقى على عاتق المحكمة.



وبيّن أن عمل المحكمة يكمن في صلب عمله بكونه صمام أمان للدولة وحامي للدستور وحكم مستقل للفصل بين السلطات.

