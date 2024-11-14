رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب

وأكد رئيس الوزراء، أهمية التعاون في الخطط والبرامج الحالية والمستقيلة المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الحكومة على الاستفادة من خبرات النقابتين اللتين تضمَّان كفاءات ترفد مؤسسات وقطاعات زراعية واسعة.
وبين رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير قطاع التعاونيات الزراعية ودعمها ومأسسة عملها، لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل لأعضاء النقابتين والمتعطلين عن العمل، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بتخصيص أراض لعدة جمعيات تعاونية لفئة الشباب خصوصاً؛ تحقيقاً لهذا الهدف.
-
أخبار متعلقة
-
السفيرة النعيمات تقدم أوراق اعتمادها لسلطان عُمان
-
السفير قلاجوقه يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لنيوزيلندا
-
وزير التربية يتفقد عددا من مدارس لواء دير علا وقضاء العارضة
-
مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب يلتقي وفدا كويتيا
-
"مكافحة الأوبئة" يختتم ورشة حول تحليل البيانات وعرضها
-
بحث سير العمل بمشروع مركز الخدمة المجتمعية في الكرك
-
محافظ الطفيلة يطلع على مشروعات تطوير القطاع الزراعي
-
تنويه بشأن المنح والقروض الجامعية