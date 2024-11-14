 
الخميس 2024-11-14 06:22 م
 

رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب

جعفر حسان
جعفر حسان
الخميس، 14-11-2024 05:54 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، نقيبيّ المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، في إطار لقاءات متواصلة مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية.

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وأكد رئيس الوزراء، أهمية التعاون في الخطط والبرامج الحالية والمستقيلة المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الحكومة على الاستفادة من خبرات النقابتين اللتين تضمَّان كفاءات ترفد مؤسسات وقطاعات زراعية واسعة.


وبين رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير قطاع التعاونيات الزراعية ودعمها ومأسسة عملها، لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل لأعضاء النقابتين والمتعطلين عن العمل، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بتخصيص أراض لعدة جمعيات تعاونية لفئة الشباب خصوصاً؛ تحقيقاً لهذا الهدف.

 
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