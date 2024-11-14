رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، نقيبيّ المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، في إطار لقاءات متواصلة مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية.

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وأكد رئيس الوزراء، أهمية التعاون في الخطط والبرامج الحالية والمستقيلة المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الحكومة على الاستفادة من خبرات النقابتين اللتين تضمَّان كفاءات ترفد مؤسسات وقطاعات زراعية واسعة.