جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية

وقال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدرة إن إقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الريفية والحرفية تسهم في دعم صغار المزارعين وتمكين الجمعيات التعاونية والخيرية اقتصاديًا، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لتحقيق ذلك.
من جانبه، بين مدير مديرية تعاون جرش المهندس علاء الديري أن المعارض الدائمة ستوفر منصة مستدامة للتسويق وتعزز فرص التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف جميع الجمعيات والمنتجين المحليين لرفع قدراتهم التنافسية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش زيد الزبون إن توقف المهرجانات أدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب المهن والمحال الحرفية، مطالباً الحكومة بدعمهم عبر برامج وطنية وصناديق تمويلية تشجع على استمرار النشاط الاقتصادي المحلي.
وأكدت رئيسة جمعية البيئة الأردنية فرع جرش كوثر القيسي أهمية المعارض في تعزيز السياحة الداخلية وتشجيع المنتجات البيئية والحرفية، مشيرة إلى دورها في نشر ثقافة الاستدامة وتمكين المرأة والشباب.
وقالت صاحبة المنتجات الزراعية والحرفية فريال النظامي إن إقامة المعارض الدائمة تتيح فرصة لعرض منتجاتها الغذائية والحرفية مباشرة أمام الجمهور ما يسهم في تحسين دخلها ودخل أسرتها.
-
أخبار متعلقة
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
-
أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025
-
إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية
-
رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق
-
مذكرة تفاهم بين الإقراض الزراعي وجمعية التمور الأردنية
-
المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"
-
"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية
-
الجيش يستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة