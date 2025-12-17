جرش: مطالب بإقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الزراعية والحرفية والتعاونية

الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة جرش الجهات المعنية بإطلاق معارض دائمة في محافظة جرش تشمل جميع القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية لتصبح منصة دائمة للتسويق المحلي والتعريف بمنتجات المحافظة على المستوى الوطني والدولي.

وقال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدرة إن إقامة معارض دائمة لتسويق المنتجات الريفية والحرفية تسهم في دعم صغار المزارعين وتمكين الجمعيات التعاونية والخيرية اقتصاديًا، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لتحقيق ذلك.



من جانبه، بين مدير مديرية تعاون جرش المهندس علاء الديري أن المعارض الدائمة ستوفر منصة مستدامة للتسويق وتعزز فرص التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف جميع الجمعيات والمنتجين المحليين لرفع قدراتهم التنافسية.



من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش زيد الزبون إن توقف المهرجانات أدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب المهن والمحال الحرفية، مطالباً الحكومة بدعمهم عبر برامج وطنية وصناديق تمويلية تشجع على استمرار النشاط الاقتصادي المحلي.



وأكدت رئيسة جمعية البيئة الأردنية فرع جرش كوثر القيسي أهمية المعارض في تعزيز السياحة الداخلية وتشجيع المنتجات البيئية والحرفية، مشيرة إلى دورها في نشر ثقافة الاستدامة وتمكين المرأة والشباب.