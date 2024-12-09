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رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استقرار سوريا والعمل على تأمين عودة الأردنيين هناك

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رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
الإثنين، 09-12-2024 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان موقف الأردن حيال تطورات الأوضاع في سوريا ووقوف المملكة مع الشعب السوري الشقيق واحترام ارادته وحقه في تقرير مصيره.

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وقال حسان اليوم الاثنين، في مجلس النواب، إن موقف الأردن ليس وليد اللحظة بل هو ثابت ومنذ أن بدأت الأزمة السورية أكدت المملكة على ضرورة التوصل لحل سياسي يضمن استقرار سوريا ووحدتها والعالم كله يدرك ما قدمه الأردن للأشقاء السوريين.

 

وأضاف أن الأردن يتطلع لضرورة حماية سوريا ومواطنيها ومنجزاتها من أجل ترسيخ الاستقرار هناك ويتطلع أيضا لتجاوز سوريا للأوضاع الحالية لأن استقرارها مصلحة استراتيجية للأردن والمنطقة.

 

وأشار حسان إلى أن جهودنا منصبة منذ أيام على تأمين عودة الأردنيين في سوريا وذلك عن طريق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

 

 

 
gnews

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