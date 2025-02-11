 
الثلاثاء 2025-02-11 07:01 م
 

رئيس الوزراء يمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومدراء الدوائر إلا للضرورة

جعفر حسان
جعفر حسان
الثلاثاء، 11-02-2025 06:54 م
الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً اليوم الثلاثاء، قرر فيه منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة.اضافة اعلان


وشدد رئيس الوزراء على أن يقتصر السفر على مسؤول واحد (الوزير أو رئيس الهيئة أو مدير الدائرة أو من ينوب عنه)، دون اصطحاب مرافقين، وأن لا تتجاوز مدة الإقامة ليلتين فقط للعمل الرسمي.

وأكد رئيس الوزراء في البلاغ على ضرورة الالتزام بمضمونه والعمل به اعتباراً من اليوم.
 
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