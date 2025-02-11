رئيس الوزراء يمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ومدراء الدوائر إلا للضرورة

وشدد رئيس الوزراء على أن يقتصر السفر على مسؤول واحد (الوزير أو رئيس الهيئة أو مدير الدائرة أو من ينوب عنه)، دون اصطحاب مرافقين، وأن لا تتجاوز مدة الإقامة ليلتين فقط للعمل الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء في البلاغ على ضرورة الالتزام بمضمونه والعمل به اعتباراً من اليوم.
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