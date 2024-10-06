رئيس جامعة مؤتة يهنئ الطلبة وكافة منتسبي الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد

وهنأ
كما حث الدكتور النعيمات الطلبة القدامى والجدد على المشاركة في النشاطات اللامنهجية التي تقيمها عمادة شؤون الطلبة والكليات المختلفة، لما لها من أهمية في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والاجتماعية. وأشار إلى أن هذه النشاطات تسهم في تعزيز روح الفريق والانتماء للجامعة، وتفتح أمام الطلبة فرصاً لتطوير قدراتهم واكتساب تجارب وخبرات جديدة.
وشدد رئيس الجامعة على أهمية التفاعل الإيجابي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، ودعا الجميع إلى الالتزام بالقيم الأكاديمية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالجامعة وتحقيق رؤيتها في الريادة والتميز.
وتمنى النعيمات عاماً دراسياً موفقاً ومثمراً لجميع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، مؤكداً أن جامعة مؤتة ستظل دائماً منارة للعلم والمعرفة والتميز.
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