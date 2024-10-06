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رئيس جامعة مؤتة يهنئ الطلبة وكافة منتسبي الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة مؤتة، الأستاذ الدكتور سلامه النعيمات
رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامه النعيمات
الأحد، 06-10-2024 09:08 ص

الوكيل الإخباري- وجه رئيس جامعة مؤتة، الأستاذ الدكتور سلامه النعيمات ، كلمة إلى أبنائه الطلبة وكافة منتسبي الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الأكاديمية.

وهنأ الدكتور النعيمات الطلبة الجدد والقدامى على انطلاق العام الدراسي، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق أكبر قدر من المعرفة والتميز الأكاديمي. مؤكدا على أن الجامعة تسعى دوماً لتوفير البيئة التعليمية اللازمة لتحقيق النجاح، من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة ومرافقها المتقدمة.

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كما حث الدكتور النعيمات الطلبة القدامى والجدد على المشاركة في النشاطات اللامنهجية التي تقيمها عمادة شؤون الطلبة والكليات المختلفة، لما لها من أهمية في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والاجتماعية. وأشار إلى أن هذه النشاطات تسهم في تعزيز روح الفريق والانتماء للجامعة، وتفتح أمام الطلبة فرصاً لتطوير قدراتهم واكتساب تجارب وخبرات جديدة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية التفاعل الإيجابي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، ودعا الجميع إلى الالتزام بالقيم الأكاديمية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالجامعة وتحقيق رؤيتها في الريادة والتميز.

وتمنى النعيمات عاماً دراسياً موفقاً ومثمراً لجميع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، مؤكداً أن جامعة مؤتة ستظل دائماً منارة للعلم والمعرفة والتميز.

 
gnews

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