رئيس جامعة مؤتة يهنئ الطلبة وكافة منتسبي الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد

الوكيل الإخباري- وجه رئيس جامعة مؤتة، الأستاذ الدكتور سلامه النعيمات ، كلمة إلى أبنائه الطلبة وكافة منتسبي الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الأكاديمية.



وهنأ الدكتور النعيمات الطلبة الجدد والقدامى على انطلاق العام الدراسي، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق أكبر قدر من المعرفة والتميز الأكاديمي. مؤكدا على أن الجامعة تسعى دوماً لتوفير البيئة التعليمية اللازمة لتحقيق النجاح، من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة ومرافقها المتقدمة.

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