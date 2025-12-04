الخميس 2025-12-04 03:05 م

رئيس سلطة البترا : 450 ألف دينار لدعم ذوي الإعاقة منذ 2019

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات حرص السلطة على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنها دعمت هذه الفئة من خلال تحصيلات تذكرة الدخول للموقع الأثري بالبترا والتي خُصص جزء منها لصالح جمعية عاصمة الأنباط لتقديم برامج ودعم لفئة ذوي الإعاقة، حيث وصلت القيمة الإجمالية للدعم منذ عام 2019 إلى ما يقارب 450 ألف دينار، ما أسهم في دعم مشاريعهم المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها البريزات ترافقه مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، لمشغل دراي كلين "فرصتي" الذي يعد من النماذج الريادية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الإقليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.


وأشار البريزات إلى دور السلطة في إصدار بطاقات تعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر اتفاقية مشتركة مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل خدماتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.


وفي السياق، أوضحت الدكتورة الهلالات أن السلطة عكفت وبالتعاون مع جمعية عاصمة الأنباط على تأسيس مشروع كافتيريا في المتنزه العائد للسلطة والذي من أهم أهدافه تشغيل ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن 80 بالمئة من تكاليف إنشائه جاءت بدعم من بند ذوي الإعاقة ضمن مشروع "الحياة النبطية" المدعوم من السلطة، وتحت إدارة جمعية عاصمة الأنباط.


ويذكر أن مشروع "فرصتي" يوفّر نسبة تشغيل 100 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أسهمت سلطة الإقليم في توفير المكان والدعم اللوجستي لإنشائه، ليكون المشروع الوحيد في المنطقة الذي يعمل بالكامل بأيدي أشخاص من ذوي الإعاقة، في خطوة رائدة نحو تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

 
 


