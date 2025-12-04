رئيس سلطة البترا : 450 ألف دينار لدعم ذوي الإعاقة منذ 2019

جاء ذلك خلال زيارة قام بها البريزات ترافقه مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، لمشغل دراي كلين "فرصتي" الذي يعد من النماذج الريادية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الإقليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.
وأشار البريزات إلى دور السلطة في إصدار بطاقات تعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر اتفاقية مشتركة مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل خدماتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
وفي السياق، أوضحت الدكتورة الهلالات أن السلطة عكفت وبالتعاون مع جمعية عاصمة الأنباط على تأسيس مشروع كافتيريا في المتنزه العائد للسلطة والذي من أهم أهدافه تشغيل ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن 80 بالمئة من تكاليف إنشائه جاءت بدعم من بند ذوي الإعاقة ضمن مشروع "الحياة النبطية" المدعوم من السلطة، وتحت إدارة جمعية عاصمة الأنباط.
ويذكر أن مشروع "فرصتي" يوفّر نسبة تشغيل 100 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أسهمت سلطة الإقليم في توفير المكان والدعم اللوجستي لإنشائه، ليكون المشروع الوحيد في المنطقة الذي يعمل بالكامل بأيدي أشخاص من ذوي الإعاقة، في خطوة رائدة نحو تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
-
أخبار متعلقة
-
اصابات بحادث سير للباص السريع في عمان - صور
-
أمين المجلس الأعلى لذوي الإعاقة: عودة اصدار البطاقة التعريفية خلال شهر إلى شهر ونصف
-
الجمارك الأردنية تحصد المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي
-
وزير الطاقة: مختبر "جوتك" للمشتقات النفطية في العقبة إضافة مهمة في القطاع
-
الإفراج عن 453 موقوفًا إداريًا
-
التعليم العالي يقرر الموافقة على تجديد تعيين محادين رئيساً لجامعة الشرق الأوسط
-
التربية : اعتبارًا من عام 2027 لن يُعيَّن أي معلم بدون هذا الشرط
-
مجلس التعليم العالي يقرر التنسيب بتجديد تعيين العجلوني رئيساً لجامعة البلقاء التطبيقية