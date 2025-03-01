رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، واجهتي كتيبتي حرس الحدود /10 الملكية وحرس الحدود/12 الملكية التابعتين للواء حرس الحدود /٢، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية، وذلك في إطار متابعة جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وكان في استقباله قائد المنطقة.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات من القادة المعنيين حول سير الامور العملياتية واللوجستية والجهود المبذولة في حماية الواجهة الحدودية والدور الذي تقوم به المنطقة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.



وجال اللواء الركن الحنيطي على واجهة المنطقة، واطّلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود والقوات النوعية التي تساندها في واجبها الأمني، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، ودورها في الدفاع عن الوطن وحمايته وصون مقدراته، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره.



وأكّد رئيس هيئة الاركان المشتركة أن عملية تعزيز الواجهات الحدودية بقوات نوعية مستمر لضمان تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن حدود المملكة.



والتقى اللواء الركن الحنيطي خلال جولته مرتبات قوات حرس الحدود والقوات المساندة لها من مختلف التشكيلات، مهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك والذكرى التاسعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، ومثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية التي تتمتع بها مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية.