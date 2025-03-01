رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات من القادة المعنيين حول سير الامور العملياتية واللوجستية والجهود المبذولة في حماية الواجهة الحدودية والدور الذي تقوم به المنطقة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.
وجال اللواء الركن الحنيطي على واجهة المنطقة، واطّلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود والقوات النوعية التي تساندها في واجبها الأمني، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، ودورها في الدفاع عن الوطن وحمايته وصون مقدراته، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره.
وأكّد رئيس هيئة الاركان المشتركة أن عملية تعزيز الواجهات الحدودية بقوات نوعية مستمر لضمان تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن حدود المملكة.
والتقى اللواء الركن الحنيطي خلال جولته مرتبات قوات حرس الحدود والقوات المساندة لها من مختلف التشكيلات، مهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك والذكرى التاسعة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، ومثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية التي تتمتع بها مرتبات المنطقة العسكرية الشمالية.
حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.
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