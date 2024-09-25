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رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة حرس الحدود الخامسة ويصدر توجيهات

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة حرس الحدود الخامسة
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة حرس الحدود الخامسة
الأربعاء، 25-09-2024 09:57 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، كتيبة حرس الحدود الخامسة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائدها.

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وتفقد اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة سياج النشامى الحدودي الذي يقام على طول الواجهة الحدودية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يسهم في التصدي لمحاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمواد المخدرة، مؤكداً أن نشامى القوات المسلحة يحملون على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن ثرى الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.


واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجازات عن جهود المنطقة لمواجهة عمليات التسلل والتهريب المتنوعة التي تشمل استخدام الطائرات المسيرة والآليات المعدة والمجهزة لعمليات التهريب، إضافة إلى سير الأمور العملياتية واللوجستية في تشكيلات ووحدات المنطقة، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة وفاعلية.


وجال اللواء الركن الحنيطي على واجهة المنطقة، واطلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود والقوات النوعية التي تساندها في واجبها الأمني، مشيداً بالجهود المبذولة خاصة المتعلقة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي ومنع محاولات التسلل والتهريب.


كما استذكر اللواء الركن الحنيطي شهداء الجيش العربي من قوات حرس الحدود الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن وطنهم وسطروا بدمائهم أروع قيم التضحية والفداء.


والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، والجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، بالوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره بكل قوة وحزم.

 
gnews

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