رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة الأردنية والتحالف الإسلامي العسكري، خاصة ً في مجالات التدريب والتنسيق وتبادل الخبرات، بما يعزز من قدرات الجانبين في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.
وأكد اللواء الركن الحنيطي، أن هذه الجهود تأتي ترجمة للموقف الثابت والراسخ في رفض الإرهاب والتطرّف بمختلف أشكاله وصُوره، حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه، ودفاعاً عن استقرار المنطقة بأسرها، مبيناً أن القوات المسلحة الأردنية، كانت وستبقى في طليعة الصفوف لمواجهة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وفكرياً وإعلامياً، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسام وشهداء أبرار دفاعاً عن أمن الوطن واستقرار المنطقة.
