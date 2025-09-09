رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة الأردنية والتحالف الإسلامي العسكري، خاصة ً في مجالات التدريب والتنسيق وتبادل الخبرات، بما يعزز من قدرات الجانبين في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.