الثلاثاء 2025-09-30 10:14 م
 

رابط - نتائج قبول أبناء الأردنيات في الجامعات الأردنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 30-09-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025 نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2025-2026، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (397) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (319) طالباً وطالبة، ووفقاً للسياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية فقد تم ترشيح (202) طالباً وطالبة للقبول نتيجةً لحالات تساوي المعدل، حيث كان آخر معدل تم قبوله هو (81.9)%، وللاطلاع على نتائج الترشيح باستخدام الرقم المتسلسل للطالب أو رقم جلوسه يمكن الدخول إلى الرابط التالي:اضافة اعلان


https://www.admhec.gov.jo/AdmJoMotherSonsResults.aspx
 
 
