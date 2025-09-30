رابط - نتائج قبول أبناء الأردنيات في الجامعات الأردنية

https://www.admhec.gov.jo/AdmJoMotherSonsResults.aspx
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين "البحوث الزراعية" و"إيكاردا"
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
وزير النقل يشارك في المؤتمر الدولي للسكك الحديدية بأبوظبي
-
توضيح هام للمواطنين بعد فرض رسوم مالية على نظام "كليك"
-
بنك الملابس الخيري ينظم صالات عرض متنقلة في الكرك والعقبة
-
"تنظيم الطاقة": ربط نقل الملكية ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء يحمي الحقوق
-
وزارة الصحة: تنظيم مهنة التجميل يقلل من الأخطاء الطبية
-
هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر