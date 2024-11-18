راكان الحيصة من خريجي التدريب المهني إلى رائد أعمال يحظى بتكريم ملكي

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الوكيل الإخباري- بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (17-24 نوفمبر)، و في قصة تلهم الأجيال، حقق الشاب الأردني راكان الحيصة إنجازاً بارزاً بعد أن تحول من خريج تدريب مهني إلى رائد أعمال ناجح في مجال الزراعة. اضافة اعلان





أسس الحيصة البالغ من العمر 30 عاماً هو ومجموعة من الشباب الباحثين عن العمل في محافظة مأدبا جمعية شباب ذيبان للتنمية الزراعية وتربية الأسماك التعاونية، والتي تمكنت من تحقيق نجاحات متميزة في مجال الزراعة المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.



بدأت رحلة راكان في عالم ريادة الأعمال عندما قرر عام 2021 الإنضمام لبرنامج مساعد مربي الأسماك في معهد تدريب مهني مأدبا التابع لمؤسّسة التدريب المهني ضمن المشروع الزراعي الذي تنفذه المؤسّسة بالشراكة مع وزارة الزراعة.



وجاء تتويج جهود الحيصة وزملائه بتكريمهم من قبل جلالة الملك عبداللّه الثاني يحفظه اللّه، حيث حصلت الجمعية على وسام اليوبيل الفضي خلال الزيارة الملكية 2024 لمحافظة مأدبا.



هذا التكريم الملكي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الهاشمية لدعم الشباب وتشجيعهم على المبادرة والإبداع.



يذكر أن الحيصة حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البلقاء التطبيقية، وهو حالياً طالب الهندسة الزراعية بالجامعة الأردنية، و تنفذ الجمعية العديد من المشاريع الزراعية التي ساهمت بتشغيل 22 شاباً وشابة العديد منهم خريجي مؤسّسة التدريب المهني.



يشجعكم راكان على الإنضمام لبرامج التدريب المهني التي تتيح لكم الحصول على المهارات المطلوبة لدى أسواق العمل المحلية والدولية.



