 
الإثنين 2025-01-27 06:33 م
 

ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
الإثنين، 27-01-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   ينهي البنك المركزي، ربط جميع المحاكم في الأردن مع اتفاقية عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة، نهاية الشهر الحالي، وفقا لنائب محافظ البنك المركزي، خلدون الوشاح.

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وقال الوشاح، الاثنين، إنّ الاتفاقية ستسرع بتنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات من وقت إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم عن طريق (IBAN) مجاناً وبدون أي عمولات.


وبين أن جميع الإجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وبتوثيق من وزارة الاقتصاد الرقمي.

 
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