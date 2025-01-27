ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي

وقال الوشاح، الاثنين، إنّ الاتفاقية ستسرع بتنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات من وقت إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم عن طريق (IBAN) مجاناً وبدون أي عمولات.
وبين أن جميع الإجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وبتوثيق من وزارة الاقتصاد الرقمي.
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