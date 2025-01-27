ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- ينهي البنك المركزي، ربط جميع المحاكم في الأردن مع اتفاقية عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة، نهاية الشهر الحالي، وفقا لنائب محافظ البنك المركزي، خلدون الوشاح.

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وقال الوشاح، الاثنين، إنّ الاتفاقية ستسرع بتنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات من وقت إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم عن طريق (IBAN) مجاناً وبدون أي عمولات.