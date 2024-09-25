رسالة من الملك لولي العهد السعودي

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في أثناء استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.
وجرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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