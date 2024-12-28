زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتأتي هذه المشاريع في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.
وتتراوح هذه الإنجازات بين إعادة تأهيل المراكز الصحية والمدارس والنهوض بالمواقع الأثرية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين ظروف الحياة في المحافظة كما أن الجهود المبذولة في مجال دعم الأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل تعزز من دور المجتمع في المشاركة في التنمية المستدامة.
وقال مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، إنه تم الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزًا صحيًا شاملاً وأوليًا في أنحاء متفرقة بالمحافظة، مبينًا أن مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز تم من خلال منحة إسبانية بلغت مليوني دينار و200 ألف، وأن هناك 4 مراكز صحية في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة وسيتم استلامها قبل نهاية العام الحالي، حيث وصل مجموع المراكز الصحية التي تم شمولها بالمنحة الإسبانية إلى 26 مركزًا صحيًا.
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