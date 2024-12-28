زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الوكيل الإخباري- مع اقتراب نهاية العام، يتجلى زخم الإنجازات الخدمية والتنموية في محافظة المفرق، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وتأتي هذه المشاريع في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.



وتتراوح هذه الإنجازات بين إعادة تأهيل المراكز الصحية والمدارس والنهوض بالمواقع الأثرية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين ظروف الحياة في المحافظة كما أن الجهود المبذولة في مجال دعم الأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل تعزز من دور المجتمع في المشاركة في التنمية المستدامة.