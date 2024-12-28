 
السبت 2024-12-28 01:56 م
 

زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

المفرق
المفرق
السبت، 28-12-2024 01:40 م

الوكيل الإخباري-    مع اقتراب نهاية العام، يتجلى زخم الإنجازات الخدمية والتنموية في محافظة المفرق، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

اضافة اعلان


وتأتي هذه المشاريع في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.


وتتراوح هذه الإنجازات بين إعادة تأهيل المراكز الصحية والمدارس والنهوض بالمواقع الأثرية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين ظروف الحياة في المحافظة كما أن الجهود المبذولة في مجال دعم الأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل تعزز من دور المجتمع في المشاركة في التنمية المستدامة.


وقال مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، إنه تم الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزًا صحيًا شاملاً وأوليًا في أنحاء متفرقة بالمحافظة، مبينًا أن مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز تم من خلال منحة إسبانية بلغت مليوني دينار و200 ألف، وأن هناك 4 مراكز صحية في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة وسيتم استلامها قبل نهاية العام الحالي، حيث وصل مجموع المراكز الصحية التي تم شمولها بالمنحة الإسبانية إلى 26 مركزًا صحيًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من افتتاح البازار

أخبار محلية افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى "همم" في مدينة الحسن للشباب

تعبيرية

فيديو منوع سعودي يشارك معادلة بسيطة لحساب استهلاك الأجهزة الكهربائية قبل الشراء

المفرق

أخبار محلية زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أرشيفية

عربي ودولي وفد أمني بحريني يصل دمشق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب

ارشيفية

أخبار محلية الأرصاد :هطولات مطرية غزيرة تركزت في محافظة إربد

لقطة من الفيديو

فيديو منوع طريقة إضافة التوقيع في برنامج الوورد

قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة

فلسطين 3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت



 




الأكثر مشاهدة