زراعة إربد: الأمطار الأخيرة تنعش آمال المزارعين بموسم زراعي جيد

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية زراعة محافظة اربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي أن الأمطار الأخيرة التي هطلت على معظم مناطق المملكة تبشر بموسم زراعي جيد ولها انعكاسات إيجابية على الموسم الزراعي الذي عانى من احتباس الأمطار خلال الفترة الماضية.

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وقال أبو عرابي، إن معدلات الهطول المطري الأخيرة قد أنعشت الأمل بموسم زراعي جيد وبددت مخاوف المزارعين من نقص مياه الري، حيث أن هطول الأمطار في مثل هذا الوقت سيحقق فوائد كثيرة للمحاصيل الحقلية والأشجار كالحمضيات والنخيل والمراعي، ما يخفف من الأعباء المادية على المزارعين خاصة في عمليات الري وعمليات الرش والمكافحة، حيث تسهم مياه الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بتقليل إصابة المحاصيل بالأمراض والآفات الحشرية المختلفة.



من جهته، أوضح رئيس جمعية كفرسوم الزراعية التعاونية المهندس الزراعي عاهد عبيدات، أن المنخفض الجوي الأخير والأمطار التي رافقته لها العديد من المزايا الإيجابية والأثار الجيدة على القطاع الزراعي، خاصة المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والبقوليات بشكل عام.



وأشار الى أن المنخفض الجوي وكميات الأمطار المصاحبة له قد جاءت في مرحلة هامة من عمر النباتات وهي مرحلة الاستطالة التي تؤثر بشكل كبير على إنتاجية وحدة المساحة من هذه المحاصيل، كما لها الأثر الإيجابي الكبير على الأشجار المثمرة البعلية مثل الزيتون، لأن هذه المرحلة تستعد فيها الأشجار في هذا الوقت من العام لمرحلة التمايز الزهري التي تكون عادة في شهري شباط وآذار وبشكل رئيسي تؤثر على الإنتاج، حيث تزيد من عدد البراعم الزهرية التي ستتطور وتعطي المحصول النهائي مستقبلا.