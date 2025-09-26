زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تسرع بنضوج ثمار الزيتون

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة لواء الكورة غرب إربد، المهندس سالم الخصاونة، أن الأمطار التي سقطت بالأمس ستساعد في نضوج ثمار شجرة الزيتون.

وقال الخصاونة، اليوم الجمعة، إن كميات الأمطار التي سقطت جيدة، وتستوعب هذه الكمية في الطبقة الجافة من التربة والتي لا يوجد فيها جذور حية.



وأضاف الخصاونة، أن جزءًا من هذه الأمطار تمتصها أوراق أشجار الزيتون، حيث تساعد في تسريع نضوج الثمار وتسهيل القطف وتحرر الزيت وسلاسة الخواص الحسية؛ بسبب دخول الماء للثمار.