زراعة الكورة تدعو المزارعين لاستكمال أوراقهم للاستفادة من مشروع استصلاح الأراضي

وقالت شعبة المشاريع إنه على من تم تسجيل اسمه سابقا ولم يسلم الأوراق الثبوتية كاملة لدى شعبة مشاريع مديرية زراعة لواء الكورة بهدف الاستفادة من مشروع استصلاح الأراضي، ضرورة مراجعة الشعبة لغايات تحديث البيانات.
وبينت أن الأوراق المطلوبة تشمل: صورة عن سند تسجيل القطعة، وصورة عن مخطط الأرض، وصورة عن الهوية الشخصية.
وأوضحت أن الهدف من استكمال الأوراق هو تحديث طلب الشمول وتثبيت دور مقدم الطلب، مؤكدة أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى إلغاء التسجيل، حيث سيتم اعتماد الدور وفقاً لرقم الطلب المتسلسل المقدم من نفس مالك القطعة والمكتمل لجميع المتطلبات.
ويشمل برنامج مشروع استصلاح الأراضي، حفر آبار داخل التنظيم "حديقة منزلية" أو خارج التنظيم.
