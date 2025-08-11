الإثنين 2025-08-11 10:56 م
 

زراعة الكورة تدعو المزارعين لاستكمال أوراقهم للاستفادة من مشروع استصلاح الأراضي

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 11-08-2025 10:31 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الكورة غرب إربد المزارعين المسجلين في برنامج مشروع استصلاح الأراضي إلى استكمال تسليم أوراقهم الثبوتية.

اضافة اعلان


وقالت شعبة المشاريع إنه على من تم تسجيل اسمه سابقا ولم يسلم الأوراق الثبوتية كاملة لدى شعبة مشاريع مديرية زراعة لواء الكورة بهدف الاستفادة من مشروع استصلاح الأراضي، ضرورة مراجعة الشعبة لغايات تحديث البيانات.


وبينت أن الأوراق المطلوبة تشمل: صورة عن سند تسجيل القطعة، وصورة عن مخطط الأرض، وصورة عن الهوية الشخصية.


وأوضحت أن الهدف من استكمال الأوراق هو تحديث طلب الشمول وتثبيت دور مقدم الطلب، مؤكدة أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى إلغاء التسجيل، حيث سيتم اعتماد الدور وفقاً لرقم الطلب المتسلسل المقدم من نفس مالك القطعة والمكتمل لجميع المتطلبات.


ويشمل برنامج مشروع استصلاح الأراضي، حفر آبار داخل التنظيم "حديقة منزلية" أو خارج التنظيم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

أخبار محلية إدانات نيابية ونقابية لجريمة الاحتلال استهداف الصحفيين

ا

أخبار محلية 3 وفيات و5 إصابات بحريق محل للعطور في ماركا ​

ماكرون وزوجته

عربي ودولي ماكرون وزوجته يجمعان معلومات عن الصحفية التي ادعت أن بريجيت مولودة ذكرا

ا

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لاستكمال أوراقهم للاستفادة من مشروع استصلاح الأراضي

محطة طاقة نووية

عربي ودولي حالة صدمة .. قناديل البحر تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الغربية

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين بلدية الرمثا ومؤسسة الإعمار

ت

أخبار محلية نقابة الصيادلة تطلق حملتها الثالثة "أنقذوا أطفال غزة"

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير

فلسطين زامير: الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يسيطر على مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة