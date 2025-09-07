زراعة جرش تنظم يوما ميدانيا في مشتل فيصل الزراعي

01:19 م

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية زراعة جرش يومًا ميدانيًا في مشتل فيصل الزراعي، استهدف مزارعي الزيتون المشاركين في مدرسة الإدارة المتكاملة ضمن برنامج المدرسة الحقلية التي انطلقت في قرية ساكب لدعم هذا القطاع الحيوي.





وأكدت مديرة زراعة جرش، الدكتورة علا محاسنة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذه الأنشطة الميدانية تأتي انسجامًا مع خطة المديرية الرامية إلى رفع كفاءة المزارعين وتعزيز خبراتهم العملية والعلمية، بما يُسهم في تطوير قطاع الزيتون، الذي يُعد من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظة.



وأشارت إلى أن المدرسة الحقلية ستبقى رافدًا معرفيًا للمزارعين وفضاءً للتعلّم بالممارسة، لتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات، وصولًا إلى إنتاج زيتون أكثر جودة واستدامة.



وعرضت ميسّرة المدرسة، المهندسة نجلاء القرارعة، ورئيس قسم مشتل فيصل الزراعي، المهندس بهجت سوالمة، أبرز العمليات المتعلقة بإنتاج أشجار الزيتون، وأحدث الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة المستخدمة في المشتل.