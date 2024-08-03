"زعل وخضرة" تتألق في مهرجان جرش في مسرحية "ترند"

وحظي العرض بحضور جماهيري كبير وتفاعل مميز، وتناولت المسرحية بأسلوبها الساخر والمباشر التحديات والآمال المرتبطة بالعملية الانتخابية والممارسة الحزبية.
وتميز العرض المسرحي بأداء مميز من قبل الممثلين، وحوار ذكي يمزج بين الفكاهة والرسالة الجادة في إطار الحياة السياسية والحزبية، وأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وضرورة تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع الأردني.
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