"زعل وخضرة" تتألق في مهرجان جرش في مسرحية "ترند"

الوكيل الاخباري- تم تقديم مسرحية "ترند" ضمن عروض مسرح الصوت والضوء في مهرجان جرش 38، وهو عرض يسلط الضوء على علاقة المجتمع المحلي بالأحزاب والانتخابات البرلمانية لفرقة زعل وخضرة (الفنانان حسن سبايلة ود. رانيا إسماعيل).



وحظي العرض بحضور جماهيري كبير وتفاعل مميز، وتناولت المسرحية بأسلوبها الساخر والمباشر التحديات والآمال المرتبطة بالعملية الانتخابية والممارسة الحزبية.