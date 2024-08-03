 
السبت 2024-08-03 03:57 م
 
 

"زعل وخضرة" تتألق في مهرجان جرش في مسرحية "ترند"

زعل وخضرا
مهرجان جرش




 

السبت، 03-08-2024 03:37 م

 الوكيل الاخباري- تم تقديم مسرحية "ترند" ضمن عروض مسرح الصوت والضوء في مهرجان جرش 38، وهو عرض يسلط الضوء على علاقة المجتمع المحلي بالأحزاب والانتخابات البرلمانية لفرقة زعل وخضرة (الفنانان حسن سبايلة ود. رانيا إسماعيل).


وحظي العرض بحضور جماهيري كبير وتفاعل مميز، وتناولت المسرحية بأسلوبها الساخر والمباشر التحديات والآمال المرتبطة بالعملية الانتخابية والممارسة الحزبية.


وتميز العرض المسرحي بأداء مميز من قبل الممثلين، وحوار ذكي يمزج بين الفكاهة والرسالة الجادة في إطار الحياة السياسية والحزبية، وأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وضرورة تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع الأردني.

gnews

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