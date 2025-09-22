“زنبوط الري” يظهر في الاردن بكثافة واستبشار بموسم مطري جيد – صور

وُيعتبر هذا النبات من أبرز علامات التحول الموسمي، حيث يدل ظهوره المبكر والكثيف على دخول موسم الخريف وانتهاء فترة الجفاف. ويستبشر الفلاحون بهذا النبات إذ يُنظر إليه في الموروث الشعبي كإشارة إلى موسم مطري مبكر ووفير، حيث يظهر مع بداية ارتفاع نسبة الرطوبه في الجو.
من الناحية البيئية، يكتسب "العيصلان" أهمية كبيرة كونه مصدًرا رئيسًيا لحبوب اللقاح خلال فترة نُدرة الغذاء. إذ تعتمد عليه خلايا النحل في هذا التوقيت لتجميع الغذاء لتأمين احتياجاتها طوال فصل الشتاء.
يبلغ طول النبات حوالي نصف متر، ويخرج منه عود بطول متر واحد يحمل أزهارا بيضاء.
