الإثنين 2025-09-22 09:56 ص
 

"زنبوط الري" يظهر في الاردن بكثافة واستبشار بموسم مطري جيد – صور

“زنبوط الري” يظهر في الاردن بكثافة واستبشار بموسم مطري جيد – صور
نبات "زنبوط الري"
 
الإثنين، 22-09-2025 08:09 ص

الوكيل الإخباري-   وّثق مواطنون في مختلف مناطق الأردن انتشار نبات "زنبوط الري" أو ما يُعرف ايضاً بـ"زنبوط الخريف"، أو "العيصلان"،  وهو نبات بري يظهر في الاراضي البور مع نهاية الصيف وبداية الخريف في بلاد الشام.

وُيعتبر هذا النبات من أبرز علامات التحول الموسمي، حيث يدل ظهوره المبكر والكثيف على دخول موسم الخريف وانتهاء فترة الجفاف. ويستبشر الفلاحون بهذا النبات إذ يُنظر إليه في الموروث الشعبي كإشارة إلى موسم مطري مبكر ووفير، حيث يظهر مع بداية ارتفاع نسبة الرطوبه في الجو.

من الناحية البيئية، يكتسب "العيصلان" أهمية كبيرة كونه مصدًرا رئيسًيا لحبوب اللقاح خلال فترة نُدرة الغذاء. إذ تعتمد عليه خلايا النحل في هذا التوقيت لتجميع الغذاء لتأمين احتياجاتها طوال فصل الشتاء. 
يبلغ طول النبات حوالي نصف متر، ويخرج منه عود بطول متر واحد يحمل أزهارا بيضاء.

اضافة اعلان

 


Image1_92025228917776876652.jpg
Image2_92025228917776876652.jpg
Image3_92025228917776876652.jpg
Image4_92025228917776876652.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحقق في 102 حادث عمل خلال 8 أشهر

خ

منوعات غرق فتاة بعد هجوم تمساح في الهند

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

يب

منوعات الملك تشارلز يزور أكبر معمّرة في العالم - فيديو

وزارة التعليم العالي

خاص بالوكيل التعليم العالي: نتائج إساءة الاختيار مطلع الأسبوع القادم

الحكومة تقرّ نظام تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لعام 2025

خاص بالوكيل بشرى للكباتن..نظام جديد للتطبيقات الذكية وهذا العمر التشغيلي للمركبات - فيديو

علم تركيا.

عربي ودولي تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالميا يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له



 
 





الأكثر مشاهدة