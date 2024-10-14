زيادة "التضخم" في الأردن

03:15 م

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الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك ( التضخم) لشهر أيلول من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 1.01% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.65% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023. اضافة اعلان





وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 110.81 نقطة مئوية مقابل 109.70 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 110.81 مقابل 111.17 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.57 مقابل 108.78 لنفس الفترة من عام 2023.



وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات "الأمتعة الشخصية" بنسبة 17.07%، و"المياة والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 6.70%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"الثقافة والترفية" بنسبة 4.99%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات "الملابس" بانخفاض نسبتة (4.59%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (3.18%)، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (3.00%)، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (2.94%)

وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 10.52%، و"المياة والصرف الصحي"بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"الايجارات" بنسبة 3.89%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 3.76%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع شهر آب الذي سبقه مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (5.10%)، و"اللحوم والدواجن" بنسبة (4.03%)، و"الملابس" بنسبة (3.10%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (2.58%)، و"النقل" بنسبة (0.98%).

