 
الإثنين 2024-10-14 05:50 م
 

زيادة "التضخم" في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 14-10-2024 03:15 م
الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك ( التضخم) لشهر أيلول من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 1.01% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.65% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.اضافة اعلان


وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 110.81 نقطة مئوية مقابل 109.70 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 110.81 مقابل 111.17 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.57 مقابل 108.78 لنفس الفترة من عام 2023.

وقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات "الأمتعة الشخصية" بنسبة 17.07%، و"المياة والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 6.70%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"الثقافة والترفية" بنسبة 4.99%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات "الملابس" بانخفاض نسبتة (4.59%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (3.18%)، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (3.00%)، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (2.94%)
وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 10.52%، و"المياة والصرف الصحي"بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"الايجارات" بنسبة 3.89%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 3.76%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع شهر آب الذي سبقه مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (5.10%)، و"اللحوم والدواجن" بنسبة (4.03%)، و"الملابس" بنسبة (3.10%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (2.58%)، و"النقل" بنسبة (0.98%).
 
gnews

أحدث الأخبار

جمعية البنوك

اقتصاد محلي جمعية البنوك: البنوك ملزمة بخفض الفائدة عند استحقاق "دورية التسعير"

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يحذر من تبعات تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

اللواء عبيدالله المعايطة

أخبار محلية المعايطة : مديرية الامن العام ماضية في دعم وإسناد أكاديمية الشرطة الملكية

علم لبنان

عربي ودولي 18 شهيدا في غارة شمال لبنان

زيت الزيتون

أخبار محلية هذا سعر تنكة زيت الزيتون لهذا الموسم

ادارة السير

أخبار محلية ادارة السير : تباطؤ بالحركة المرورية في شارع المدينة المنورة

مخلفات عدوان الاحتلال على غزة

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 177

تعبيرية

أخبار محلية انطلاق القمة العالمية للإعلام في الصين بمشاركة أردنية



 


الأكثر مشاهدة