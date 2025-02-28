سائقو التكاسي الصفراء يطالبون بتفعيل خاصية تتبع الرحلات لتعزيز الأمان والشفافية

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الوكيل الإخباري- طالب عدد من سائقي التكاسي الصفراء في الأردن اليوم 27/2/2025 بتفعيل خاصية تتبع الرحلات عبر التطبيقات الذكية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأمان والشفافية في قطاع النقل العام، إلى جانب حماية حقوق السائقين والركاب على حد سواء. اضافة اعلان







ويأتي هذا المطلب في إطار حرص السائقين على تحسين بيئة العمل، وضمان تجربة تنقل أكثر أمانًا وثقة، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على التكاسي الصفراء كوسيلة نقل يومية. كما أشار السائقون إلى أن خاصية التتبع ستسهم في توثيق الرحلات، مما يقلل من أي إشكالات قد تواجههم أثناء العمل، إلى جانب تعزيز ثقة الركاب بوسائل النقل العامة.





وفي هذا السياق، أشار عدد من السائقين إلى أن بعض الشركات العاملة في القطاع، وعلى رأسها 'بترا رايد'، ساهمت سابقًا في تطوير هذه الحلول التقنية، مؤكدين أهمية تفعيلها رسميًا لضمان الاستفادة منها على نطاق واسع





وعليه تؤكد شركة "بترا رايد" الأردنية التزامها المستمر بتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين قطاع النقل العام، مشيرةً إلى أنها تتابع احتياجات السائقين وتسعى إلى تقديم خدمات تلبي تطلعاتهم، بما يضمن تجربة نقل أكثر أمانًا وموثوقية للجميع.