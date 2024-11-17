سفير الأردن في الكويت يبحث ترتيبات مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي

10:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710436 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني في الكويت سنان المجالي مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، الترتيبات اللازمة المتعلقة بمباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، التي تنطلق الثلاثاء. اضافة اعلان





وقال في منشور على منصة (إكس): "تشرفت بلقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح الذي أشاد بالعلاقات التاريخية والمتجذرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والتي يرعاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما".



وأضاف المجالي أن الصباح أكد أن وزارة الداخلية الكويتية وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم الكويتي اتخذت كافة الترتيبات اللازمة المتعلقة بمباراة كرة القدم التي ستجمع منتخب الكويت بشقيقه الأردني، وأصدر تعليماته خلال اللقاء لمسؤولي وزارة الداخلية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان تسهيل حضور الجماهير الأردنية للمباراة، وبالتنسيق مع اتحادي كرة القدم الأردني والكويتي.