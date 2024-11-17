سفير الأردن في الكويت يبحث ترتيبات مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي

وقال في منشور على منصة (إكس): "تشرفت بلقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح الذي أشاد بالعلاقات التاريخية والمتجذرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والتي يرعاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما".
وأضاف المجالي أن الصباح أكد أن وزارة الداخلية الكويتية وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم الكويتي اتخذت كافة الترتيبات اللازمة المتعلقة بمباراة كرة القدم التي ستجمع منتخب الكويت بشقيقه الأردني، وأصدر تعليماته خلال اللقاء لمسؤولي وزارة الداخلية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان تسهيل حضور الجماهير الأردنية للمباراة، وبالتنسيق مع اتحادي كرة القدم الأردني والكويتي.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إرادة ملكية بقبول استقالة قعوار
-
المالية تنشئ مركز جمرك المنطقة الحرة الخاصة الأزرق
-
الأمن يدعو إلى الحيطة خلال المنخفض الجوي المتوقع
-
الأردن يدين هجومين إرهابيين على المحكمة العليا ومجلس النواب في البرازيل
-
50 دينارا بدل نقل ودفن الموتى داخل عمّان .. والامانة تتحمل تكاليف هؤلاء !
-
تعليمات جديدة حول العمل الاضافي والزيادات السنوية لموظفي الحكومة
-
إرادة ملكية بتعيين قضاة شرعيين- اسماء