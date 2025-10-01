سلطة إقليم البترا تبحث ووفد من "اليونسكو" التعاون المشترك

وتأتي الزيارة ضمن متابعة الجهود المشتركة بين السلطة والمنظمة للحفاظ على الموقع الأثري وحمايته، وتعزيز استدامة النشاطات السياحية فيه، وبحث التجارب السياحية لحياة البدو في البترا ووادي رم المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث غير المادي منذ عام 2008.
واطلع الوفد، خلال جولته، على مركز شقيلة للصناعات الحرفية الذي تعمل السلطة من خلاله على تأهيل الكوادر البشرية في مجال الصناعات الحرفية.
وأكد البريزات أهمية الشراكة مع اليونسكو في دعم البترا كواحدة من أهم مواقع التراث العالمي، مشيراً إلى التزام السلطة بتنفيذ خطط متكاملة للحفاظ على هوية المدينة التاريخية، وضمان استمرارية استقبالها للزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتشكل هذه الزيارة خطوة جديدة في مسار التعاون المستمر بين البترا واليونسكو للحفاظ على المحمية الأثرية، بما يضمن بقاءها وجهة سياحية وثقافية عالمية للأجيال المقبلة.
