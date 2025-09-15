سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي يوقعان اتفاقية لتنظيف سد شعيب

وأوضح الحيصة أن توسيع الحصاد المائي يُعد أولوية لقطاع المياه ورفع كفاءة التخزين بأكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار وتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات والجريان السطحي بالرغم من الكلفة العالية لعملية إزالة الرسوبيات والطمي.
وأكد أن العمل جارٍ لتنفيذ الخطة في عدد من السدود لإزالة الطمي والرسوبيات والمخلفات بما يحافظ على البيئة وتوسيع الاستفادة من أكبر قدر ممكن من كميات المياه اقتصادياً وسياحياً وزراعياً من خلال التعاون مع القوات المسلحة، والاستفادة من خبراتها وقدراتها.
وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيتم تمديد مدة الإنجاز حتى تاريخ 7 أيلول 2026، لضمان استكمال جميع الكميات المقدرة والمطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة السد وزيادة طاقته التخزينية وتحسين إدارته المائية، مؤكداً أن التعاون مع القوات المسلحة الأردنية – سلاح الهندسة الملكي سيُشكل نقلة نوعية في مختلف مناطق المملكة من خلال تنظيف السدود وتنفيذ الحفائر بما يُعزز تنمية البيئة المحلية والمعيشية للمواطنين وتعزيز مشاركتهم بالتنمية الاقتصادية وتنفيذ مشروعات محلية زراعية ورعوية.
من جانبه، أعرب العودات عن اعتزاز القوات المسلحة بالمساهمة في تنفيذ المشروع الحيوي، مشيراً إلى أن سلاح الهندسة يُسخّر إمكاناته وخبراته الفنية والهندسية لدعم الجهود الوطنية في مختلف القطاعات. وبيّن أن استكمال أعمال إزالة الرسوبيات في سد وادي شعيب سيسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية المائية، مؤكداً استمرار التعاون الوثيق مع سلطة وادي الأردن لخدمة مصلحة الوطن والمواطن.
