شاهد : الامن العام ينشر فيديو مؤثر : "جُرح بقلبي طول العمر" !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مقطع فيديو لقصة ألم أصاب قلب أم وأب وأخوة فقدوا عزيزاً بسبب حادث سير .

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وقالت المديرية في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل : " فهل من مجيب يلزم حدود الأمان بقواعد السير " .



واضافت المديرية : " عزاؤنا الحار لذوي الطفل الفقيد -رحمه الله- الذين آثروا أن يكونوا معنا للحديث عن وجعهم، عسى الله أن يجعلها موعظة ودرساً لكل من يستهين بالالتزام، أو من يعتقد نفسه فوق الطبيعة فيسرع، أو ينشغل بهاتف، أو لا يأخذ بالاحتياطات المناسبة عند القيادة ".