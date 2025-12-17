الأربعاء 2025-12-17 12:13 م

شاهد اول صورة ليزن النعيمات بعد اجراء العملية الجراحية اليوم

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات لحظة إصابته خلال مواجهة العراق
يزن النعيمات لحظة الاصابة
الأربعاء، 17-12-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشر نجم المنتخب الأردني يزن النعيمات، اليوم الأربعاء، أول صورة له بعد خضوعه لعملية جراحية، مؤكّدًا أن العملية تكللت بالنجاح.
ووجّه النعيمات رسالة طمأنة لجماهير النشامى، طالبًا منهم الدعاء له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.
وكان النعيمات قد تعرّض لإصابة قوية تمثلت بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره العراقي.
وفي ظل غياب النعيمات، يخوض منتخب النشامى يوم غدٍ الخميس المواجهة النهائية لبطولة كأس العرب أمام المنتخب المغربي، في مباراة مرتقبة ينتظرها الشارع الرياضي الأردني.

