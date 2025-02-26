شاهد: لحظة وصول الرئيس السوري الى الاردن - فيديو

وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين.
شاهد: لحظة وصول الرئيس السوري الى الاردن#سوشال_الوكيل pic.twitter.com/5fYaB3vKuK— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 26, 2025
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