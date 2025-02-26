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شاهد: لحظة وصول الرئيس السوري الى الاردن - فيديو

الملك على رأس مستقبلي الرئيس السوري الشرع في عمّان
الملك على رأس مستقبلي الرئيس السوري الشرع في عمّان
الأربعاء، 26-02-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.

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وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين.

 

 

 

 
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