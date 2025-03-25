شركات الاتصالات الثلاث تدعم الصحة والتعليم والقطاعات كافة بأكثر من 10 مليون دينار سنوياً ضمن مسؤوليتها الاجتماعية

الوكيل الإخباري- كتب محرر الشؤون الاقتصادية ، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها شركات الاتصالات، وبالرغم من الضغوط المالية والتحديات التي تواجهها هذه الشركات كأسعار الكهرباء، وزيادة الضرائب، وتراجع الأرباح، وارتفاع أسعار حيازة الطيف الترددي ، وعلى الرغم من ذلك فلا تزال شركات الاتصالات الأردنية مُلتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية التي أخذتها على عاتقها والتي تُعد جزءاً أساسياً لا يتجزأ من استراتيجياتها منذ تأسيسها، لتواصل تخصيص وضخ مساهمات ضخمة تتجاوز الـ 10 مليون دينار أردني سنوياً في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تغطي قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والتكافل المجتمعي والرياضة والشباب، وغيرها من القطاعات، وتستفيد منها مختلف فئات المجتمع، وما يوفرّه من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتجاوز الـ 100 ألف وظيفة، فلهذا القِطاع الحيوي دور محوري في تحقيق التنمية المُستدامة إضافة إلى إسهاماته المتواصلة في تمكين مختلف القطاعات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال، ليكون ضمن مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم عبر تحسين الخدمات المقدّمة من كافة القِطاعات وخاصةً المصرفية، وتعزيز الوصول للخدمات.

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