شركات الاتصالات الثلاث تدعم الصحة والتعليم والقطاعات كافة بأكثر من 10 مليون دينار سنوياً ضمن مسؤوليتها الاجتماعية

كل ما سبق يؤكد الدور الهام الذي يلعبه قِطاع الاتصالات والتكنولوجيا في تحقيق التقدم في مجالات حيوية تؤثر بشكل مباشر وايجابي على حياة المواطنين، فعلى كافة الجهود أن تتكاتف لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهي دعوة لجميع القطاعات الأخرى ولمختلف الشركات والمؤسسات بأن تفعل المسؤولية الاجتماعية الحقيقية وتؤدي واجبها تجاه الوطن.
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