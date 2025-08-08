شركة الكهرباء الوطنية ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الموجة الحارة

الوكيل الإخباري- رفعت شركة الكهرباء الوطنية جاهزيتها، الجمعة، للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.

وقال مدير عام الشركة سفيان البطاينة، إن الشركة وضمن خطط محددة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر وتنفذ في مثل هذه الحالات الخطط التشغيلية الملائمة وتتابع محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موجة الحر الحالية.