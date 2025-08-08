شركة الكهرباء الوطنية ترفع جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الموجة الحارة

وقال مدير عام الشركة سفيان البطاينة، إن الشركة وضمن خطط محددة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر وتنفذ في مثل هذه الحالات الخطط التشغيلية الملائمة وتتابع محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موجة الحر الحالية.
وأضاف أن النظام الكهربائي في الأردن سواء في شبكة النقل أو التوليد رفع جاهزيته لمواجهة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أن الشركة استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
-
مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة
-
أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة
-
توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين
-
رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن
-
توضيح حول دوام المدارس
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
اهالي عجلون يطالبون بالإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة