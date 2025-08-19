شركة صندوق المرأة للتمويل الاصغر ينظم فعالية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لواء الكورة

الوكيل الإخباري- نظمت شركة صندوق المرأة للتمويل الاصغر اليوم فعالية مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في لواء الكورة، وذلك بالتعاون مع مركز الخدمات الدامجة في اللواء التابع لوزارة التنميه الاجتماعية .

اضافة اعلان