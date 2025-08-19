شركة صندوق المرأة للتمويل الاصغر ينظم فعالية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لواء الكورة
الثلاثاء، 19-08-2025
03:50 م
نظمت شركة صندوق المرأة للتمويل الاصغر اليوم فعالية مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في لواء الكورة، وذلك بالتعاون مع مركز الخدمات الدامجة في اللواء التابع لوزارة التنميه الاجتماعية .
وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الهادفة، التي أسهمت في إدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز دور الدمج المجتمعي وتأكيد أهمية توفير بيئة شاملة وآمنة لهم.
وأكدت شركة صندوق المرأة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على دعم مختلف فئات المجتمع، وإيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم الاهتمام اللازم، انطلاقاً من رسالته في تعزيز المسؤولية المجتمعية إلى جانب خدمات التمويل والدعم الاقتصادي