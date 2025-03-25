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صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر

صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر
البلقاء
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:13 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء، الدكتور صائب أبو عبود، أن المديرية ستنفذ حملة رقابية مكثفة خلال عطلة عيد الفطر، مع التركيز على محال بيع الحلويات والعصائر والسكاكر والمواد الغذائية الخاصة بالمناسبة، لضمان صحة وسلامة المواطنين.

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وقال أبو عبود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تأتي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، حيث تم وضع برنامج رقابي مكثف لزيادة عدد زيارات مراقبي الصحة العامة للمحال التجارية ومحطات تحلية المياه.


وأضاف أنه أوعز لرؤساء المراكز الصحية الشاملة بالعمل خلال عطلة العيد، إضافة إلى المستشفيات الخمسة بالمحافظة، لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف مشقة التنقل عليهم للحصول على المعالجة المثلى، إضافة إلى الاستمرار في البرنامج الدوري لجمع عينات المياه من مختلف المصادر الجوفية والشبكات والمنازل وفي جميع مناطق المحافظة وإيصالها لمختبر المياه المركزي بمدينة السلط ليتم فحصها والتأكد من سلامتها.


وأشار أبو عبود إلى أنه تم التأكد من توفر الأكسجين والأدوية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة خلال العيد، حيث تم تزويد المراكز الصحية بـ 20بالمئة إضافية من الأدوية لتجنب أي نقص وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية دون إرباك.


وشدد على أن قسم الرقابة الصحية المناوب خلال العيد سيتخذ أشد العقوبات ضد المخالفين، ولن يتهاون مع أي تجاوزات، داعياً المواطنين إلى التعاون مع المديرية والإبلاغ عن أي مخالفات صحية قد يرتكبها بعض التجار بهدف استغلال المناسبة.


وأشار إلى أنه جرى تخصيص كادر إداري مناوب متواجد في مبنى مديرية الشؤون الصحية بالبلقاء لمتابعة جميع الإجراءات والقضايا الصحية بالمحافظة.


وبين أن فرق الرقابة الصحية نفذت منذ بداية شهر رمضان 380 جولة للمحال التجارية تم خلالها توجيه 137 إنذارا وإغلاق 11 منشأة تجارية بسبب مخالفة الشروط الصحية لحين تصويب أوضاعهم الصحية وتم إتلاف 2000 لتر من العصائر .

 
gnews

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