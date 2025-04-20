صرف فروقات رواتب وعلاوات لموظفي المياومة المثبّتين على كادر وزارة الأشغال

11:27 ص

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الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بصرف مستحقات مالية تتعلق بقرارات الأحكام القطعية، والخاصة بفروقات الرواتب والعلاوات لموظفي الوزارة الذين كانوا يعملون سابقًا بنظام الأجور اليومية، وتم تثبيتهم لاحقًا على كادر الوزارة خلال السنوات الماضية. اضافة اعلان





ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لما صدر من قرارات قضائية قطعية، وإنصاف الموظفين المستحقين ضمن الأطر القانونية والإدارية.



