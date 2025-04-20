صرف فروقات رواتب وعلاوات لموظفي المياومة المثبّتين على كادر وزارة الأشغال

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لما صدر من قرارات قضائية قطعية، وإنصاف الموظفين المستحقين ضمن الأطر القانونية والإدارية.
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